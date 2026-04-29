Успех партии АдГ станет катастрофой для немецких глобалистов – Меркурис

Максим Столяров.  
29.04.2026 20:41
  (Мск) , Москва
Несмотря на препоны и саботаж со стороны глобалистов, немецкая партия «Альтернатива для Германии» обошла по рейтингам правящую русофобскую партию ХДС.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Партия АдГ по-прежнему очень сильна в Восточной Германии. Она становится заметной силой и серьезной угрозой для исторически доминирующей на правом фланге партии ХДС.

Сейчас у нее 28%. Это высокий показатель. 24% для ХДС – это катастрофа. А ведь мы говорим о партии, которая доминировала в немецкой политике с момента образования ФРГ. Это катастрофическое падение для партии, которая обычно набирала более 40% голосов.

Так что, как вы понимаете, нужно учитывать исторический контекст. Но настоящая паника начнется, когда АДГ преодолеет барьер в 30%. Сейчас она очень близка к этому. Если АдГ наберет более 30% голосов, тогда можно будет серьезно рассматривать возможность того, что она победит на федеральных выборах в Германии и станет крупнейшей партией в Бундестаге», – сказал Меркурис.

«Это будет партия, которая может заявить о своем праве первой попытаться сформировать правительство.

То есть сейчас мы очень близки к политическому кризису, по крайней мере с точки зрения глобалистского европейского истеблишмента в Германии. И мы снова видим, что предпринимаются всевозможные шаги, чтобы не допустить роста популярности АдГ.

По крайней мере, на данный момент идея о полном запрете партии, похоже, отложена. Но они меняют правила избрания спикеров в земельных парламентах, чтобы не дать АдГ влиять на выбор спикеров в региональных парламентах, даже в тех землях, где у партии хорошие результаты», – подытожил он.

