Вучич отчитался фон дер Ляйен о «работе над гармонизацией с европейскими стандартами»

Алексей Топоров.  
22.04.2026 23:22
  (Мск) , Белград
Балканы, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


Президент Сербии Александр Вучич после того, как еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос причислила его страну к «проблемным партнёрам», позвонил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В разговоре с ней он заверил о приверженности Сербии ускоренному осуществлению фундаментальных реформ в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я подчеркнул, что Сербия продолжает ответственно и целенаправленно работать над гармонизацией с европейскими стандартами.

Выразив благодарность президенту фон дер Лейен за ее личную поддержку, я выразил надежду, что сотрудничество с Европейской комиссией продолжит оказывать существенную помощь в проведении реформ и ускорении процесса вступления нашей страны в Европейский союз», – написал Вучич на своей странице в одной из запрещённых в России соцсетей по итогам разговора.

Он рассказал своей собеседнице о том, как Белград намерен идти по пути ускоренного осуществления фундаментальных реформ в области верховенства права, совершенствования судебной системы, укрепления независимости институтов, а также реализации законов о СМИ.

Что в ответ сказала еврочиновница – сербские медиа не сообщают.

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос назвала Сербию и Грузию, пытающихся лавировать и не скатываться в откровенно антироссийскую позицию, самыми «проблемными» партнёрами Евросоюза. И отметила, что разделяет обеспокоенность европейских зеленых и леваков по поводу сербских законов, «подрывающих независимость судебной системы», подавления протестов «соросят», а также вмешательства в работу «независимых СМИ».

При этом по результатам последних опросов большинство населения Сербии не желает вступления страны в ЕС.

