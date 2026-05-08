Залужный оказался праотцом бусификации

Украинская «партия войны» прогревает общественное мнение, обсуждая в медиа выходы из ситуаций, к которым сама же и привела Украину.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал недавнее интервью экс-главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, где он рассуждал о неправильности мобилизации и демографии.

«Политика, выборы, прогревают, смотрят, готовятся. Они прекрасно понимают, что запрос на мир, на борьбу с бусификацией, на правильное решение миграционного вопроса – это важнейшие вопросы. И они пытаются прощупывать. Вот, Залужный – яркий представитель партии войны. Бусификация – это его детище, сейчас он возмущается. Это правда, критический момент начался после его ухода, но фундамент-то он заложил. Второе, он говорит о миграционной политике. Подождите, ваша партия войны убрала такое количество людей, что сейчас сами же ваши представители партии войны рассуждают о том, что надо завозить арабов, африканцев и т.д. Может, допускать не надо было? И третье. У меня к Залужному вопросы неизменны. Наступление в районе Работино – он предупреждал, он говорил, но в то же время он ничего не сделал, чтобы этого избежать. Как это, о чём это?», – возмущается Мосийчук.