Бортник: «Не вижу своих детей на Украине, если продолжится война»
Государственным чиновникам Украины следует запретить вывозить свои семьи за границу.
Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперту задали вопрос, видит ли он будущее своих детей на Украине.
«Я хотел бы, чтобы мои дети жили в Украине. Я не собираюсь пока эмигрировать, но я не могу видеть будущее. Конечно, если война будет дальше продолжаться, будущего и для моих детей в этой стране не будет. Будет будущее для всякого рода, не буду называть фигур, чиновников топ-компаний, Укрпочта, например, и все остальное, которые родили детей за границей, чьи дети иностранные граждане живут там, а они здесь на заработках, у них здесь родео, они приехали, здесь косят бабло, а их дети абсолютно развиваются в другой культуре, в другой системе», – сказал политолог.
По его мнению, государственные служащие или руководство госкомпаний не имеют права вывозить своих детей и жен за рубеж.
«Простые люди – да, бизнесмены – пожалуйста. Если обслуживаешь и работаешь на государство, тебе это должно быть это запрещено. Иначе ключевая сфера твоих интересов за рубежом, ты больше будешь обслуживать интересы того государства, где живут твоя жена и дети, нежели своего личного. Но это такой широкий вопрос. Я хочу, чтобы мои дети жили в Украине. Я продолжаю за это бороться, и это часто достается мне очень дорогой с точки зрения здоровья, репутации, физической опасности ценой», – заявил Бортник.
