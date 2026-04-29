Царев: Китайцы со всем своим восточным гостеприимством помогают врагам России
При желании Пекин мог бы легко положить конец украинской войне, запретив поставки Киеву своих дронов и комплектующих.
Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Царев рассказал, что общается с людьми, которые занимаются дронами и подписывают контракты.
«Они говорят: «Олег, цирк, мы приезжаем, китайцы следят, чтобы покупатели из России не пересекались с покупателями из Украины. По разным дням принимают». Они очень серьёзно с восточным гостеприимством всем уделяют внимание. Ведь крайне сложно не перепутать, чтобы не получился скандал, потому что поставляют одно и то же одной и второй стороне.
Если Китай, наш стратегический партнёр, прекратит поставки запчастей для Украины, это катастрофа», – считает Царев.
Он считает, что Китаю надо определяться в этом вопросе.
«Если существенно уменьшить, если Китай действительно будет прослеживать и введёт эмбарго, не формальное, которое сейчас введено, а настоящее, и будет чётко… Потому что они же все знают, куда идут поставки, они знают, что это с Украины покупатель», – подчеркнул Царев.
