«Цветные революции» в прошлом. Запад в зоне интересов России стал действовать ещё грубее

Подавление неугодных Западу кандидатов на выборах в Молдове и Румынии свидетельствует, что технологии «цветных революций» заменяются на другой сценарий грубого вмешательства.

Об этом на круглом столе в Москве заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И Молдавия, и Румыния, и Армения используются как полигоны для шлифовки и отработки новых технологий вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И технологии внешнего управления избирательным процессом. Когда для кандидатов, которые лояльны Западу, возникают какие-то риски, начинает действовать страховочный механизм, который Запад сегодня разрабатывает для того, чтобы не было случайных людей во власти, нелояльных ему. Высаживаются специальные группы специалистов, которые обеспечивают цифровую цензуру, которые занимаются прямым подкупом и фальсификациями на выборах, которые вступают в кулуарные переговоры с различными группировками и покупают их лояльность на территории стран. Открыто, легально действуют миссии. Причём самые различные, начиная там от официальных миссий ЕС и заканчивая разного рода импровизированными миссиями, когда приезжает группа евродепутатов или иные специалисты по «продвижению демократии». И эти миссии, не скрываясь, выполняют те задачи, которые в иных условиях выполняют специальные разведывательные органы», – сказал Манойло.

«Мы видим, что эти технологии не менее опасны, чем технологии организации госпереворотов, более известные под названием «цветных революций», – подчеркнул эксперт.

Читайте также: На российском ТВ аккуратно предупредили Лукашенко по поводу участившихся контактов с Западом