«Цветные революции» в прошлом. Запад в зоне интересов России стал действовать ещё грубее

Максим Столяров.  
30.04.2026 11:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 427
 
Дзен, Запад, Колониальная демократия, Переворот, Политика, Россия


Подавление неугодных Западу кандидатов на выборах в Молдове и Румынии свидетельствует, что технологии «цветных революций» заменяются на другой сценарий грубого вмешательства.

Об этом на круглом столе в Москве заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«И Молдавия, и Румыния, и Армения используются как полигоны для шлифовки и отработки новых технологий вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И технологии внешнего управления избирательным процессом. Когда для кандидатов, которые лояльны Западу, возникают какие-то риски, начинает действовать страховочный механизм, который Запад сегодня разрабатывает для того, чтобы не было случайных людей во власти, нелояльных ему.

Высаживаются специальные группы специалистов, которые обеспечивают цифровую цензуру, которые занимаются прямым подкупом и фальсификациями на выборах, которые вступают в кулуарные переговоры с различными группировками и покупают их лояльность на территории стран. Открыто, легально действуют миссии.

Причём самые различные, начиная там от официальных миссий ЕС и заканчивая разного рода импровизированными миссиями, когда приезжает группа евродепутатов или иные специалисты по «продвижению демократии». И эти миссии, не скрываясь, выполняют те задачи, которые в иных условиях выполняют специальные разведывательные органы», – сказал Манойло.

«Мы видим, что эти технологии не менее опасны, чем технологии организации госпереворотов, более известные под названием «цветных революций», – подчеркнул эксперт.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Цветные революции» в прошлом. Запад в зоне интересов России стал действовать ещё грубее

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора