«Дорога Трампа» ничего не дает Армении, но выводит НАТОвскую Турцию в Центральную Азию напрямую, – экс-президент

Армения не получает ничего существенного, соглашаясь на создание так называемого «Маршрута Трампа», связывающего западную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань. По факту – это американский проект, созданный для Турции, который позволит НАТО получить прямой доступ к Центральной Азии.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В том виде, в каком она есть, она ничего не дает Армении. Максимум это транзитные какие-то поступления от участка в 43 километра. То есть это гроши, это вообще не деньги, которые могут каким-то образом влиять на бюджет или на развитие Армении. Моё предложение было либо просто самим построить эту дорогу, восстановить её без каких-либо названий, либо расширить масштаб. Сделать так, чтобы, если эта дорога должна пользоваться каким-то особым статусом, то она должна доходить до границы Армении, здесь, под Ереваном. Турция сейчас строит дорогу на Нахичевань, железную дорогу, они начали уже строительство. И если эти проекты соединятся, то Армения просто остается в стороне. Поэтому наше продолжение было следующим. Либо расширить масштаб, либо самим справиться с этой задачей. А дорогу эту характеризую я так — это американский проект для Турции и Азербайджана на территории Армении, это просто очевидно. Я думаю, сама идея была с подачи Азербайджана, с подачи Турции… Азербайджан получает доступ к Нахичевани. А Турция получает доступ в Центральную Азию через Нахичевань», – заявил Кочарян.

Зангезурский коридор, который уже много лет продвигается Азербайджаном и Турцией ранее предполагал контроль со стороны российских пограничников, но проект Пашиняна, Алиева и Трампа исключает задействование РФ при создании этого логистического маршрута.

Эксперты при этом предупреждают, что присягнувшие американцам элиты Армении и Азербайджана обманывают свое населения, уверяя в наступлении вечного мира после окончания конфликта вокруг Арцаха (Нагорного Карабаха). Напротив, куда большее противостояние может спровоцировать передача под контроль ЧВК США Зангезурского коридора у границ Ирана.