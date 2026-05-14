«Это причиняло колоссальные страдания». Норвегия засекла новое подводное оружие России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России появилось оружие, позволяющее уничтожать подводные кабели стран НАТО, «не оставляя следов».

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, ссылаясь на некие рассекреченные данные, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Некоторое время назад выяснилось, что в России была разработка оружия, способного уничтожить критически важные подводные кабели, не оставляя след. Вы знаете, это причиняло колоссальные страдания… Они проводили испытания в нашем районе. Дело не в том, что они их резали. Они проверяли возможности и думали, что мы не знали, но мы знали», – сказал Эйде.

По его словам, в координации с США Британией была установлена слежка за российским подлодками.



Министр говорит, что на архипелаге Шпицберген расположены мощнейшие спутниковые станции.

«А если вы повредите кабели, у вас возникнут серьезные проблемы», – говорит он.

При этом глава МИД Норвегии говорит, что русские могут «создавать неопределенность» относительно того, кто повредил кабели.