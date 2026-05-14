«Это причиняло колоссальные страдания». Норвегия засекла новое подводное оружие России
У России появилось оружие, позволяющее уничтожать подводные кабели стран НАТО, «не оставляя следов».
Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, ссылаясь на некие рассекреченные данные, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Некоторое время назад выяснилось, что в России была разработка оружия, способного уничтожить критически важные подводные кабели, не оставляя след. Вы знаете, это причиняло колоссальные страдания… Они проводили испытания в нашем районе. Дело не в том, что они их резали. Они проверяли возможности и думали, что мы не знали, но мы знали», – сказал Эйде.
По его словам, в координации с США Британией была установлена слежка за российским подлодками.
Министр говорит, что на архипелаге Шпицберген расположены мощнейшие спутниковые станции.
«А если вы повредите кабели, у вас возникнут серьезные проблемы», – говорит он.
При этом глава МИД Норвегии говорит, что русские могут «создавать неопределенность» относительно того, кто повредил кабели.
«У нас на самом деле нет неопровержимых доказательств того, что это было сделано намерено. Это могут сделать купальщики и отсутствие стандартов», – добавил Эйде.
English version :: Читать на английском «Это причиняло колоссальные страдания». Норвегия засекла новое подводное оружие России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: