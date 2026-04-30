Киевский политтехнолог: «Иллюзий больше нет. Европа нас лишь использует»

Игорь Шкапа.  
30.04.2026 11:51
  (Мск) , Киев
Запад отнюдь не ставит перед собой задачу сделать Украину процветающей страной.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас молодые люди со светлыми лицами рассказывают, что западный мир – это мир ценностей. На самом деле западный мир – это мир цен. И ценой экономики, ценой сотен тысяч человеческих жизней мы выигрываем для Европы время. И не более того. Никаких иллюзий относительно того, что нам кто-то хочет устроить здесь другую жизнь, развитую экономику, высокие социальные стандарты, я не питаю», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что из 90 миллиардов долларов кредита для Украины большая часть останется в Европе, отметив, что так же поступали и США при Байдене.

«И если относительно Байдена у меня до осени 22-го года были какие-то иллюзии относительно помощи Украине, то к осени стало понятно, что в Украине лишь заинтересованы как в инструменте длительного истощения России. Но речь не идёт о победе Украины. То есть дают ровно столько, чтобы Украина не упала, но не дают достаточно для того, чтобы Украина выиграла. И это продолжается и сейчас», – уверен Золотарев.

