Киевский политтехнолог: «Иллюзий больше нет. Европа нас лишь использует»
Запад отнюдь не ставит перед собой задачу сделать Украину процветающей страной.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас молодые люди со светлыми лицами рассказывают, что западный мир – это мир ценностей. На самом деле западный мир – это мир цен. И ценой экономики, ценой сотен тысяч человеческих жизней мы выигрываем для Европы время. И не более того. Никаких иллюзий относительно того, что нам кто-то хочет устроить здесь другую жизнь, развитую экономику, высокие социальные стандарты, я не питаю», – сказал эксперт.
Он обращает внимание, что из 90 миллиардов долларов кредита для Украины большая часть останется в Европе, отметив, что так же поступали и США при Байдене.
«И если относительно Байдена у меня до осени 22-го года были какие-то иллюзии относительно помощи Украине, то к осени стало понятно, что в Украине лишь заинтересованы как в инструменте длительного истощения России. Но речь не идёт о победе Украины. То есть дают ровно столько, чтобы Украина не упала, но не дают достаточно для того, чтобы Украина выиграла. И это продолжается и сейчас», – уверен Золотарев.
