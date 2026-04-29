Мерц стал самым антироссийским лидером Германии со времён Гитлера – британский эксперт
Канцлер Германии Фридрих Мерц делает всё возможное для эскалации конфликта с Россией и невозможности восстановить отношения.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мерц был самым проамериканским канцлером со времен Конрада Аденауэра. Во время войны он ничего не предпринимал, чтобы остановить ее и делал все, чтобы ее разжечь. И он говорит, что никто не мог предвидеть такого исхода.
Никто ему не верит. Его слова о мире в Украине тоже никто не воспринимает всерьез, потому что он самый ярый антироссийский лидер Германии из всех, кого я знаю.
Да, люди вспоминают Конрада Аденауэра, но он ездил в Москву, встречался там с Хрущевым. Он был государственным деятелем не то чтобы гениальным, но по крайней мере выдающимся», – сказал Меркурис.
«Мерц говорит о мире, но в своей политике ничего не меняет. Он продолжает делать упор на Россию, продолжает требовать эскалации. Он не допустит ни малейшей разрядки в отношениях с Россией в экономической сфере.
Он даже не рассматривает возможность того, что Германия снова начнет импортировать газ и нефть из России. Он делает все, чтобы это стало абсолютно невозможным. Он принимает законы, чтобы предотвратить это в будущем», – добавил британец.
