Михаил Звинчук: Поле боя превратилось в беспроглядную хтонь, бьёмся за «бабко-сёла»

Фронт на Украине застыл, в отчётах фигурирует взятие сёл, где некогда проживало лишь несколько пенсионеров. При этом ВСУ сосредоточились на уничтожении живой силы, тратя десятки дронов на одного российского штурмовика.

Об этом в интервью журналисту Анатолию Кузичеву заявил бывший сотрудник Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит на поле боя, – превратилось в беспроглядную хтонь. Это просто война, уж простите, за бабко-сёла, которые, уже даже украинцы понимают, не обладают таким большим значением. Украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому: не будет людей на фронте – не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчётах за занятые населённые пункты. Да, есть отдельные командиры оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как PR-победу. Но у них цель — уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей – некому будет воевать, не будет продвижения. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некоего опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Если противник тратит по 20, 30, иногда 70 дронов на то, чтобы убить одного бойца из нашей малой мобильной группы, то, наверное, мы должны как минимум поступать зеркально… Это не значит, что нужно опускать руки. Ни в коем случае. Но нужно понять, что надо работать именно в этом направлении. Первое осознание должно быть, что у тебя есть собственная слабость и уязвимость. Чтобы выплыть, нужно достигнуть дна и оттолкнуться. Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь – история, что фронт топчется на месте, и мы скачем вокруг Купянска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабко-сёл, которые то мы берём, то противник, и мы воюем за руины, это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти сёла, которые, ну, просто не видны с точки зрения западного человека», – заявил Звинчук.

Накануне бывший начальник Генштаба ВС РФ Виктор Балуевский заявил, что нынешний формат СВО больше не обеспечивает безопасность России.