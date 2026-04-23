Поскольку к власти в Венгрии пришла антироссийская оппозиция, и финансирование Украины вновь разблокировано, России нецелесообразно восстанавливать поставки нефти в Евросоюз.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Появилась новость, что Россия намерена остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба», – попросил прокомментировать ведущий.

«Не исключено, что вообще, может быть, и совсем не возобновится работа нефтепровода «Дружба». Вроде как казахская нефть пойдет не в Германию, а просто на другие направления. И я не исключаю, что вообще нефтепровод «Дружба» будет теперь еще и с российской стороны остановлен. Потому что Венгрия, Словакия раньше блокировали часть антироссийских санкций, блокировали выделение финансовой помощи Украине. А теперь получается странная ситуация: пришла к власти оппозиция, которая, наоборот, поддерживает эти решения. А мы, наоборот, восстановим поставку им нефти», – заметил Юшков.