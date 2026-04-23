Москва может окончательно остановить нефтепровод «Дружба»

Максим Столяров.  
23.04.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Поскольку к власти в Венгрии пришла антироссийская оппозиция, и финансирование Украины вновь разблокировано, России нецелесообразно восстанавливать поставки нефти в Евросоюз.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Появилась новость, что Россия намерена остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба», – попросил прокомментировать ведущий.

«Не исключено, что вообще, может быть, и совсем не возобновится работа нефтепровода «Дружба». Вроде как казахская нефть пойдет не в Германию, а просто на другие направления.

И я не исключаю, что вообще нефтепровод «Дружба» будет теперь еще и с российской стороны остановлен. Потому что Венгрия, Словакия раньше блокировали часть антироссийских санкций, блокировали выделение финансовой помощи Украине.

А теперь получается странная ситуация: пришла к власти оппозиция, которая, наоборот, поддерживает эти решения. А мы, наоборот, восстановим поставку им нефти», – заметил Юшков.

«В общем-то, здесь, я думаю, что сейчас рассматривается как раз решение, а нужно ли нам восстанавливать поставку нефти, потому что Украина до этого тоже политическим таким решением, можно сказать, перекрывала нефтепровод с 27 января.

И теперь получается, что они врали, откровенно это теперь признают, что никаких повреждений не было, это было политическим решением вмешаться в венгерские выборы, чтобы популярность Орбана снизилась из-за этого, и пришла к власти оппозиция.

А теперь говорят: ну вот оппозиция пришла к власти, теперь мы открываем трубу.

Поэтому здесь вполне возможно, что и Россия будет рассматривать вопрос, а нам-то теперь целесообразно поставлять нефть или нет», – добавил он.

