Под пятном Горбачёва: Либералы нашли хитрый способ обойти ограничения и гадят внутри России

Несмотря на блокирование в России большей части вражеской пропаганды и запрета деятельности ряда иноагентов, либералы нашли хитрый способ обойти законодательство и продвигать лживые нарративы в массы.

Об этом в ходе конференции Общественной палаты России, посвященной единству армии и народа, заявил старший научный сотрудник НИИ военной истории МО РФ, кандидат военных наук Юрий Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В качестве примера приведу журнал «Горби» (медиапроект «Горби медиа» внесен в список иноагентов). Его основали лица, ранее выпускавшие «Новую газету» (признана в России иноагентом). Чтобы обойти требования российского законодательства о регистрации средств массовой информации, печатная версия этого журнала публикуется в количестве 999 экземпляров, а материалы распространяются в сети Интернет.

На слайде представлены цели издания, они наглядно декларируют неприятие норм и ценностей, доминирующих в российском обществе. Кроме того, замечу, что обвинение нас в сервильности, а говоря русским языком, в раболепии и услужливости, звучит из уст тех, кто добросовестно отрабатывает свои 30 серебряников и пытается убедить нас в том, что патриотизм – не в гордости за своё государство, не в любви к нему, а в стыде за его чаще всего мнимые ошибки», – сказал военный историк.