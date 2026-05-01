Подоляк: «Это только начало. Заставим Россию испытать ужас войны в полном объеме»

Игорь Шкапа.  
01.05.2026 15:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Украина своими дальнобойными ударами вглубь России делает ставку на падение уровня жизни в РФ.

Об этом в эфире видеоблога литовского портала «Делфи» заявил Михаил Подоляк, занимающий должность советника диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Чиновник режима уверяет, что Зеленский готов к встрече с российским лидером, но тот якобы увлечен «сверхценной идеей уничтожения Украины».

«Понятно, что в России провести такую встречу невозможно. Беларусь, Россия закрыты для подобных встреч на таком уровне», – сказал советник диктатора.

Впрочем, далее он стал демонстрировать отнюдь не миролюбивую риторику.

«Пока Россия не будет испытывать весь ужас войны в полном объеме, весь страх перед возмездием, весь страх перед тем, что уровень жизни будет резко падать, возможности финансировать не только войну, но и экономику в какой-то хотя бы степени милитарную часть будут падать существенно. Э полторы тысячи километров – это только начало, разрушения всей инфраструктуры производственной в России и так далее. До этого момента они будут продолжать делать то, что делают», – грозит Подоляк.

