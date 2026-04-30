Продолжают прогибаться: Сербия вносит поправки в законодательство по рекомендациям ОБСЕ

Алексей Топоров.  
30.04.2026 12:33
  (Мск) , Белград
Просмотров: 140
 
Балканы, Дзен, ЕС, Колониальная демократия, Политика, Сербия


Спикер сербского парламента Анна Брнабич сообщила, что в ближайшее время будут внесены поправки в четыре закона – по рекомендациям Запада для «улучшения условий проведения выборов».

Также Белград намерен отправить в БДИПЧ ОБСЕ для получения заключения поправки к сербскому Закону о предотвращении коррупции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер сербского парламента Анна Брнабич сообщила, что в ближайшее время будут внесены поправки в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В интервью «Пинк ТВ» Брнабич анонсировала, что в ближайший месяц Белград удовлетворит Брюссель по части ещё пяти рекомендаций, а, если получит положительное заключение по закону о финансировании политической деятельности, то и ещё одной.

Таким образом, ради призрачной химеры евроинтеграции сербская правящая верхушка готова допускать бесцеремонное зарубежное вторжение в собственное законодательство. И слепо соблюдать все навязанные ЕС рекомендации.

При этом, согласно последним соцопросам, большинство граждан Сербии выступают против присоединения страны к Евросоюзу.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Продолжают прогибаться: Сербия вносит поправки в законодательство по рекомендациям ОБСЕ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить