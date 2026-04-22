Пока украинское государство существует, русские на его территории и в соседних регионах будут находиться в большой опасности.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где проходит граница между безопасностью России и правом другого государства на существование?», – спросил ведущий.

«Понятно, что другие государства имеют право на существование пока и поскольку не ставят себе целью уничтожения чего-нибудь русского. А Украина именно ради этой цели и придумана. Поэтому, само существование Украины в принципе несовместимо с безопасностью русских. И прежде всего, несовместимо с безопасностью русского большинства жителей самой Украины», – сказал Вассерман.

«А большинство это – громадное. На Украине и в Российской Федерации доля людей, для которых русский язык родной, причем не просто впитанный, как говорится, с молоком матери, а используемый в повседневном общении, одна и та же – пять человек из шести», – добавил депутат.

Отметим, накануне замглавы Зе-офиса Елена Ковальская призналась, что Украина проводит последовательную политику по искоренению русского языка.