Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Участники оппозиционных протестов в Сербии накануне пикетировали государственный теле-радио холдинг РТС, требуя бойкотировать эстрадный конкурс «Евровидение 2026» из-за участия нём Израиля.

Участники вышли с флагами Палестины и ЛГБТ (экстремисты, запрещены в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Так называемое прозападное протестное движение «блокадеров» всё больше сваливается в европейскую левацкую повесточку, когда лозунги в поддержку содомии и Палестины соседствуют друг с другом.

Участники призвали РТС отменить трансляцию «Евровидения», а сербскую группу «Лавина» – выступление на конкурсе.