Соцопросы в Польше продолжают фиксировать изменение отношения местных жителей к поддержке Украины. Если в начале российской СВО она была однозначной, сейчас страна фактически разделилась на три части.

Об этом пишет издание Wiadomosci, комментируя свежий соцопрос, проведенный Национальной исследовательской группой (OGB) при финансовой поддержке американского фонда.

Согласно результатам, 35,9% респондентов считают Украину дружественной страной, а 31.5% – врагом. Еще 32.8% называют соседкой «ни другом, ни врагом».

Впрочем, изменение отношений к Киеву – это, скорее, следствие усталости от наплыва украинских беженцев и расходов на их содержание. Ведь своими самыми заклятыми врагами поляки назвали Россию (89,1%) и Белоруссию (82,7%).

Это неудивительно, ведь польский мейнстрим ежедневно ведет антироссийскую обработку населения. Газета RzeczPospolitа хвалится, что Варшава срывает планы Москвы по Украине и Белоруссии (в последнем случае поддерживая самозванку Светлану Тихановскую).

«В Кремле прекрасно понимают, что Польша ни при каких условиях не поддержит несправедливый мир ценой капитуляции украинцев, на что Путин уговаривает Дональда Трампа… Правительство в Варшаве не только протянуло руку Тихановской, но и не прекращает финансировать наиболее важные инициативы, затрагивающие режим Лукашенко (такие как телевидение Белсат, многочисленные фонды и ассоциации или образовательные программы для молодых противников режима). Таким образом, Польша, которая предоставила убежище сотням тысяч белорусов, в течение многих лет последовательно блокировала окончательное поглощение Беларуси путинской Россией», – пишет газета.

Кстати, самыми большими друзьями поляки называют страны Балтии (75,7%) и скандинавские государства (73,4%). А вот ключевого покровителя – США – лучшим другом назвали только 57,7% поляков. Это гораздо ниже, чем показатели Британии (65,9%).