У Майдана был план Б – и тоже через войну с Россией

Ситуацию на Украине для развязывания противостояния с Россией готовили с 2013 года, вне зависимости от того, с каким результатом бы закончился Евромайдан.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Майдан дал Януковичу проиграть на выборах, всё равно бы история развивалась по похожему сценарию, что мы наблюдаем сейчас? То есть война неизбежна, и Крым был бы ареной боёв, как Донбасс», – озвучил Шелест вопрос подписчика. «Да. Дело в том, что сам Майдан был запрограммирован как долгоиграющее действие. И, кстати, план Б, который был разработан для Майдана, это было, что Майдан разойдётся, пройдут выборы, на которых Янукович, даже если выиграет, то не будет признаны эти выборы Майданом. Это дало бы только определённую отсрочку самому Януковичу. Но к власти пришли бы именно эти силы, которые бы заняли бы антироссийскую позицию. Сам Майдан, помните? «Кто не скачет, тот москаль». Это противопоставление было до Крыма. Поэтому в любом случае противостояние с Россией было бы, эскалация была бы, и войны, к сожалению, было бы не избежать. Украину на это программировали, начиная с 13-го года», – ответил Бондаренко.

