Зеленский и его западные сюзерены надеются наловить для войны ещё около трёх миллионов украинцев, часть из которых прячутся в ЕС.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Какая реальная картина сил и потенциала ВСУ? С одной стороны, пишут о больших потерях там. Миллионы военнообязанных сбежали в страны Евросоюза. Принудительная мобилизация в виде ловли людей на улицах, а у них не должно быть мотивации воевать. В то же время информация о том, что уже Украина готова взять под контроль Приднестровье, посылает вояк на Ближний Восток – откуда у ВСУ солдаты на все это? Может там не все так плохо с кадрами и еще далеко до последнего украинца?» – задали вопрос зрители.

«До последнего украинца еще приблизительно 3 миллиона человек. Приблизительно три миллиона мужиков. Два миллиона сегодня прячется по украинским подвалам. И один миллион сегодня трусится в ЕС, боясь того, что их отсюда по договоренности Мерца и Зеленского вытащат клещами. Ну, то есть депортируют и отправят в окоп», – сказал Волга.