На одном из курортов на греческом полуострове Халкидики 32-летний украинский уклонист напал на пожилую чету: 75-летнего венгра, его 59-летнюю жену – немку, и их 40-летнего сына.

После задержания украинец заявил, что якобы подвергся нападению со стороны «этих русских» и использовал нож для защиты своего брата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как передаёт греческий телеканал ERT, украинцу удалось ранить ножом мужа и жену, а также избить их сына. Пострадавших доставили в больницу города Полигиров и оказали своевременную помощь. На данный момент их здоровью уже ничего не угрожает. В свою очередь гражданин Украины был заключен под стражу.

Защита украинца выдвинула теорию, будто тот страдает психическим расстройством по причине пережитой войны и попросила назначить ему психиатрическую экспертизу. Но если бы они хоть немного изучали русскую историю, то прекрасно понимали бы, что украинство само по себе – психическая болезнь.