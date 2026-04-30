За деньги да: Экс-генпрокурор Великобритании получил крупную сумму от российских олигархов

30.04.2026 13:24
Бывший генпрокурор Великобритании, а ныне депутат парламента Джеффри Кокс получил 93 000 фунтов стерлингов за 62 часа работы по оказанию юридических услуг люксембургской компании ABH Holdings, среди акционеров которой — два российских олигарха.

Речь идёт о бывших совладельцах «Альфа-банка» Михаиле Фридмане и Петре Авене. Раскопавшее данные о гонораре Кокса издание Politico (считается рупором глобалистов) признаёт, что формально британец не нарушал никакие западные законы. Однако на фоне антироссийской истерии сотрудничество Кокса с фирмой, имеющей отношение к подсанкционным олигархам, будет трактоваться с тайным осуждением.

Тем более, что ABH Holdings в 2024 году подал иск против Украины свыше чем на 1 миллиард долларов, требуя от Киева компенсации за национализированную украинскую «дочку» «Альфа-банка».

Однако уроженцем Львова Фридманом, помимо меркантильного интереса, двигало еще и явное желание отомстить за «кидок» – ведь до этого «Альфа-банк» на Украине выплатил около 150 млн евро отчислений на финансирование ВСУ.

Впрочем, история с Коксом наглядно демонстрирует циничность не только отечественных выходцев из «святых девяностых», но и лондонских элит.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

