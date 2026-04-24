Звинчук: Украина научилась обходить ПВО и бьёт по самой важной части военной машины России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сосредоточила удары на важнейших экономических объектах в России с целью спровоцировать социальное напряжение. Возможности Киева по обходу ПВО действительно возросли.

Об этом в интервью журналисту Анатолию Кузичеву заявил бывший сотрудник Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, Краснодарскому краю, – выносят целенаправленно экономические объекты, чтобы снизить наш экономический потенциал… НДС поднялся не просто так, что утильсбор и прочее тоже не просто так. А это приводит к росту социального напряжения, в том числе».

По мнению Звинчука, обвинять соседние страны в том, что они пропускают дроны, например, для ударов по Ленинградской области, – это самый простой способ снять с себя ответственность:

«Ну вот эта вот версия то, что беспилотник прилетает с территории Эстонии… У нас же беспилотники украинские спокойно долетают до Урала. Если даже проанализировать тот момент, когда были удары по Усть-Луге, посмотрите официальную сводку Минобороны, где были срабатывания ПВО, в какое время и можно проследить маршрут… Срабатывания ПВО были: Брянская область, какая там идёт дальше, через Новгородскую, Смоленскую… Обвинить во всём соседние страны — это удобная версия. Точно так же обвинить Казахстан, условно, в запуске по территории Кавказа — тоже удобная версия. Но потом внезапно обнаруживается, что технологическая возможность противника запускать дрон на расстоянии свыше тысячи километров тоже есть», – заявил Звинчук.

Ранее бывший офицер Центрального аппарата Минобороны РФ полковник Владимир Трухан подверг резкой критике авторов версии о том, что Прибалтика помогает ВСУ бить по порту Усть-Луга.