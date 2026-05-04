Безумцы в Киеве. Жирный генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России

Игорь Шкапа.  
04.05.2026 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Дзен


У России есть ядерное оружие, но Украине не стоит его опасаться. 

Об этом в эфире видеоблога террориста и экстремиста Дмитрия Гордона заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий, сославшись на западные СМИ, сказал, что Дональд Трамп во время встречи с британским королем якобы заявил, что российский лидер Владимир Путин «если сделает, что обещает, то уничтожит все человечество», и повторил, что Украина уже проиграла.

«На самом деле пугать чем-то, кроме, ядерного оружия, у России просто не осталось аргументов. Я думаю, это была очередная какая-нибудь такая инициатива, что если вы нас не услышите, нам придется где-то там все-таки применить.

И я понимаю Трампа, потому что они в последнее время на фоне войны в Иране говорят на одном языке, что тот там цивилизацию собирается уничтожать, что этот чудит со своими заявлениями», – сказал укро-генерал.

При этом он утверждает, что «американцы хотя бы в состоянии это сделать, и это понимают все», а вот в возможностях России сомневается.

«Потому что мы уже неоднократно говорили, что оружие, возможно, где-то и есть, но в каком оно состоянии, и может ли оно действительно как-то быть задействовано адекватно, вот это вот очень интересно», – заявил Ягун.

English version :: Читать на английском Безумцы в Киеве. Жирный генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить