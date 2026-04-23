Несмотря на милитаризацию общества, немцы категорически не хотят идти служить в армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил независимый журналист города Росток Грегор Шпицен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас списочная численность Бундесвера составляет 185 300 человек. 24 февраля 2022 года она была 186. То есть минус 700 солдат. Люди уходят на пенсию, люди пишут рапорты на отставку по соображениям совести, люди просто находят себе что-то новое, интересное на гражданке. В армии никто служить не хочет.

Несмотря на то, что сейчас ситуация в Германии неоднозначная, мягко говоря, с точки зрения идеологии и пропаганды, все равно последние 75 лет Германия была воспитана в парадигме пацифистских ценностей.

Очень долго человек в военной форме в Германии стигматизировался, то есть на него было принято смотреть как как на потенциального путчиста, который просто спит и видит о том, как бы ввергнуть страну в пучину очередной фашистской диктатуры.

И только после 22 года, когда был взят курс на некоторую милитаризацию, ситуация начала меняться. Но общественное сознание так просто не изменишь», – сказал Шпицен.