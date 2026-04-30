«Мы наслаждаемся покоем»: МИД Армении об отказе от Карабаха и дрейфе от Москвы

Армения продолжает дрейф в сторону Евросоюза, ведущего гибридную войну против России, и объявляет ЕС своим стратегическим партнером.

Такой вывод следует из интервью каналу France 24 главы МИД Армении Арарата Мирзояна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В декабре прошлого года мы приняли с ЕС документ, который называется программой стратегического партнерства. Таким образом, обе стороны, Евросоюз и Армения, признали, что эта повестка вновь носит стратегический характер», – сказал Мирзоян.

В эфире затронули тему подписанного при посредничестве США договора с Баку, где еще раз подтвержден отказ Армении от Карабаха.

«С тех пор мы наслаждаемся этим покоем», – заявил министр.

В заключение разговора ведущий перевел тему на Россию – мол, люди в Армении недовольны тем, что Москва не вмешалась в войну с Азербайджаном на стороне Еревана. И спросил, не спровоцирует ли запланированный саммит с ЕС в Армении у России «враждебное отношение к армянам, подобное тому, что она имеет с украинцами».

«Конечно, отношения с Россией не являются эксклюзивными. Действительно, в Армении существует недовольство ролью России или, я бы сказал, отсутствия какой-либо роли… это вызвало бурные дискуссии в армянском обществе», – говорит глава МИД.

Правда, он тут же добавил, мол, мы не хотим конфликта с Россией, испортить с ней отношения, наши народы связаны тесными экономическими и культурными отношениями.

Ведущий поднял тему предстоящих в Армении выборов, спросив, не боится ли его собеседник «вмешательства России».

«Выборы – это механизм, позволяющий народу, гражданам Республики Армения сделать свой выбор. И никто в мире не имеет права вмешиваться в него. Никто в мире. Поэтому мы сделаем все возможное. Мы гарантируем честные, прозрачные выборы, и какой бы ни был выбор Армении народа, он должен уважаться всеми в мире», – заявил Мирзоян.