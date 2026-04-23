Укро-полковник признал, что ВСУ для народа превратились в карателей гестапо
Украина должна ужесточить наказание за антимобилизационную кампанию.
Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил обозреватель военно-пропагандиссткой группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ запаса Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий поинтересовался, как Украине избежать внутреннего кризиса из-за мобилизации.
Машовец считает, что государству нужно принимать более жесткие и непопулярные меры, от чего оно воздерживается по причине политической целесообразности.
«В информационной сфере разгул антимобилизационных средств, наказывать надо за антимобилиционную пропаганду. Жёстко наказывать», – считает Машовец.
Кроме того, он недоволен тем, что ответственными за мобилизацию сделали военных, а не государственные органы.
«А ещё из военных, ТЦК сделали пугало: гестапо, каратели. Я понимаю, что с точки зрения политической целесообразности это удобно всё свалить на военных», – негодовал укро-полковник.
По его мнению, сложившейся ситуацией в информационно-психологическом отношении успешно пользуется Россия.
«Развязана в информационно-публичной сфере антимобилизационная компания. Наказывать за такие вещи надо», – требует Машовец.
