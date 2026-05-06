Только в 2026 году на Украину прибыло не менее тысячи латиноамериканских наёмников, прельстившихся зарплатой в три тысячи долларов.

Об этом в эфире своего канала заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буданов сделал заявление, что Украине нужен единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Вопрос более чем актуален. Уже в моей роте двадцать латиноамериканцев – колумбийцев, аргентинцев. Недавно появился испанец. В корпусе «Хартия» этой темой занимается всё командование. Создан 23 отдельный штурмовой полк «Рух», где все должности штурмовиков-пехотинцев занимают иностранные добровольцы. В основном как раз из Латинской Америки. Они показывают себя эффективно, полностью заменяя украинцев в штурмовых действиях», – сказал Бутусов.

Он признался, что лично не раз наблюдал такие штурмы через камеру дрона.