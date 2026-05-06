«За три тысячи долларов поедут многие» – на Украине создают наёмнический корпус
Только в 2026 году на Украину прибыло не менее тысячи латиноамериканских наёмников, прельстившихся зарплатой в три тысячи долларов.
Об этом в эфире своего канала заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Буданов сделал заявление, что Украине нужен единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Вопрос более чем актуален.
Уже в моей роте двадцать латиноамериканцев – колумбийцев, аргентинцев. Недавно появился испанец.
В корпусе «Хартия» этой темой занимается всё командование. Создан 23 отдельный штурмовой полк «Рух», где все должности штурмовиков-пехотинцев занимают иностранные добровольцы. В основном как раз из Латинской Америки. Они показывают себя эффективно, полностью заменяя украинцев в штурмовых действиях», – сказал Бутусов.
Он признался, что лично не раз наблюдал такие штурмы через камеру дрона.
«За 2026 год на Украину официально завезено около 500 добровольцев, которые сейчас заходят в 23 полк, и около 400 добровольцев, тоже латиноамериканцев, в 128 штурмовую бригаду.
А ведь таких добровольцев – очередь. Только в наш полк более 1200 людей, которые готовы хоть завтра вылететь. И этих людей не нужно ловить на улицах.
Есть хорошая новость – на счёт ТЦК, который завозит иностранцев, перечислили первые 10 миллионов гривен. Но, учитывая нашу критическую ситуацию с людьми на фронте, темпы принятия решений всё равно очень медленные. Я очень надеюсь, что зайдут ещё деньги, чтобы завезти хотя бы тех, кто сейчас в очереди.
Оказывается, за три тысячи долларов зарплаты можно найти десятки тысяч человек, которые готовы воевать. Для этого не нужно чего-то особенного: билеты, транспорт, отель. Всё остальное на Украине получат, вакансий штурмовиков у нас много», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «За три тысячи долларов поедут многие» – на Украине создают наёмнический корпус
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: