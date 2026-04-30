«Замешаны огромные деньги» – Медведев объяснил, почему война на Ближнем Востоке не закончится быстро

Война на Ближнем Востоке не закончится в обозримом будущем, потому что очень многие заинтересованы в её продолжении.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил. И, несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее, в этот пожар постоянно подбрасывают дрова. И поэтому этот конфликт будет развиваться, где-то затихать, где-то вспыхивать снова. Но вот сейчас то, что происходит, естественно, связано с событиями вокруг Ирана, вокруг той агрессии, которую развязали Соединенные Штаты Америки при поддержке Израиля», – сказал Медведев.