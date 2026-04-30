«Замешаны огромные деньги» – Медведев объяснил, почему война на Ближнем Востоке не закончится быстро

Максим Столяров.  
30.04.2026 14:20
  (Мск) , Москва
Война на Ближнем Востоке не закончится в обозримом будущем, потому что очень многие заинтересованы в её продолжении.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил.

И, несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее, в этот пожар постоянно подбрасывают дрова. И поэтому этот конфликт будет развиваться, где-то затихать, где-то вспыхивать снова.

Но вот сейчас то, что происходит, естественно, связано с событиями вокруг Ирана, вокруг той агрессии, которую развязали Соединенные Штаты Америки при поддержке Израиля», – сказал Медведев.

«Очевидно, что рано или поздно, естественно, этот конфликт тоже завершится. На тех или иных условиях, сейчас забегать вперёд сложно, но то, что источник противоречий останется, у меня никаких сомнений нет.

Потому что урегулировать его при помощи вот таких вот приёмов, как так называемая пресловутая сделка, о которой сейчас талдычат практически с каждого утюга, невозможно. Возможно урегулировать конфликт только на базе полноценного применения международного права», – добавил экс-президент.

