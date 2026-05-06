Киевскому диктатору Владимиру Зеленскому главное организовать медийную картинку, а последствия и стратегические цели его мало интересуют.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прогнозировать, что планирует Зеленский, с точки зрения логики, стратегических целей, абсолютно неблагодарное дело. Условно, представьте, что Зеленский утром 9 числа собирает генералов и говорит – бьём по параду. Со стратегической точки зрения это приблизит победу или отдалит? Понятно, что стратегически это действие не несёт в себе никаких последствий. Для медийной картинки – да, можно будет несколько дней потом скакать и кричать – вот, как мы им показали, сорвали парад и т.д.

Что будет потом, какой будет ответ – Зеленского не волнует, он не думает о том, что будут удары по Киеву, и Минобороны РФ уже об этом заявило. [Было два момента таких – во время «Орешника» и сейчас] – да, продемонстрировали, что они не будут смотреть сквозь пальцы на художества Зеленского», – сказал Бондаренко.