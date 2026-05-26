А могли бы гнить на фронте – на Украине возмущены фанатами Коржа

Елена Острякова.  
26.05.2026 14:44
  (Мск) , Москва
На Украине возмущены тем, что тысячи украинцев в возрасте до 22 лет выехали в Румынию на концерт белорусского рэпера Макса Коржа. На пропускных пунктах из-за этого возникли заторы.

Причем, румынские власти не позволили украинцам совершать провокации, как на прошлогоднем концерте Коржа в Польше. Тогда они размахивали запрещенными красно-черными бандеровскими флагами, в Бухаресте у фанатов изъяли даже государственные желто-голубые полотнища.


Сам рэпер на концерте прервал украинцев, пытавшихся распевать известную матерную футбольных хулиганов про российского президента: «Никаких имен».

На концерте присутствовали также фанаты из Белоруссии и Молдовы. Все они подпевали исполнителю на русском языке. Было продано 42 тыс билетов.

Обозреватель украинского телеканала «Эспресо» (медиа-группа партии террориста-олигарха Порошенко) буквально захлебывался от возмущения.

«Как можно во время войны за независимость, за выживание нации, пользуясь тем, что государство освободило тебя от обязанности защищать страну, подпевать куплеты русского кальян-рэпа… Следующий концерт Коржа будет в Стамбуле, затем в Дюссельдорфе. И, конечно, на этот концерт придут не немцы и не турки, а русскоязычные молодые люди из республик бывшего СССР. Большинство из них уже поехали и не вернутся», – сказал обозреватель.

Он возложил вину на родителей фанатов, которые оплачивают такие непатриотические поездки (самый дешевый билет стоил 85 евро) и государство, которое позволяет молодежи выезжать.

