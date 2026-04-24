Экс-президент Армении: В Евросоюз мы никогда не попадём, а рынок России потеряем

Анатолий Лапин.  
24.04.2026 10:51
  (Мск) , Москва
Армения, Дзен, ЕС, Политика, Россия


Евросоюз никогда не примет в свой состав Армению. Курс Никола Пашиняна, объявившего приоритетом сотрудничество с ЕС, лишь приведёт к потере российского рынка.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кочарян подсчитал, что сейчас, с учётом параллельного импорта/экспорта на Россию у Армении приходится более 60% товарооборота. И Евросоюз не заменит рынок Евразийского союза.

«Зависимость экономическая от России просто огромная. И для России должно быть странным, если руководство Армении ведёт внешнюю политику абсолютно в отрыве от экономических интересов страны.

Это движение совершенно в разных направлениях. С одной стороны, политическая заявка о сближении с ЕС. С другой – удельный вес во внешней торговле Евросоюза уменьшается, а удельный вес России увеличивается. Эта разнонаправленность говорит: люди не понимают, что делают

Кстати, в моё время товарооборот с ЕC был приблизительно таким же, каким был товарооборот с РA. Но мы никогда не говорили, что политически мы движемся к Евросоюзу. Мы понимали, что это, во-первых, нереально. Во-вторых, мы живём в регионе, куда Евросоюз и не собирается.

Да я просто убеждён, что Евросоюз заморозит вообще политику расширения. Там кризис очень серьёзный, им надо разобраться в собственной идентичности… Но система безопасности, в которой мы находились, завязана на Россию. Ты не можешь быть в одной системе безопасности и политически каким-то образом двигаться ещё куда-то», – сказал экс-президент.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Пашиняном заявил, что одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно, поэтому Армении придётся определяться.

