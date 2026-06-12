«Как собаку схватить на улице, поломать ребра». Украина обречена стать безлюдной
Люди бегут из Украины, потому что понимают: даже если переживут войну, всё равно попадут в долговую кабалу к Западу.
Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Миграция для Украины уже обернулась такой фатальной утечкой капитала, когда банально концы с концами не сводим.
Для того, чтобы обеспечивать социальные обязательства государства, допустим, по пенсионному обеспечению, нужен иной уровень зарплат, хотя бы как в Армении, где около 800 долларов в среднем, по статистике.
У нас на одного работающего один нетрудоспособный. На одного работающего один пенсионер. Любой экономист объяснит, к чему это ведёт», – сказал Золотарев.
«То есть, учитывая еще и размер внешнего долга, и необходимость его потом, после войны, обслуживать, государство – банкрот. Поэтому, не война – самое страшное, а то, что государство наглядно продемонстрировало, как оно относится к собственным гражданам.
Люди воочию видели, что перспектив в такой «стране мечты» нет, и в такую «страну мечты» они точно возвращаться не будут. Если тебя могут как собаку схватить на улице, поломать ребра и бросить в бус, мобилизовывать – дурных нема.
Поэтому, я думаю, вернутся в лучшем случае 20-25%, не более», – добавил эксперт.
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