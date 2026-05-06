Полезнее было бы ударить не по Киеву, а по Еревану во время антироссийской сходки – Чадаев

Вместо пустых угроз ударить по центрам принятия решений в Европе или правительственному кварталу в Киеве, намного более эффективным был бы такой удар по «лицам принятия решений», которые на днях собрались в Ереване – столице страны-партнера России, на территории которой находится российская военная база.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Армения всё ещё член ОДКБ, Армения – очень активный член ЕврАзЭс, Армения имеет огромное количество разных бонусов экономических от нынешней ситуации. Они газ получают по 177 в то время, как все остальные по 600. Мы по-прежнему продолжаем спонсировать. В Армении до сих пор стоит российская военная база. То есть это ситуация, когда Зеленский прилетает в страну, где стоит российская военная база. Этот вот обмен угрозами между Россией и Украиной, сначала Украина по поводу парада 9 Мая, а наше Минобороны по поводу массированного удара по центру Киева. И все это происходит на фоне этой сходки в Ереване. Было бы логично, учитывая невероятную концентрацию явных врагов отечества нашего именно в Ереване, вообще не по Киеву, а по Еревану нанести массированный ракетный удар – пользы было бы больше. Вот как раз-таки, если не по центрам, то по лицам, принимающим решения, попали бы разом просто одной ракетой. Но с другой стороны, как наносить удар по стране, где стоит наша военная база, и которая находится с нами в одном оборонном альянсе? Вот это шизофреническая ситуация», – заявил Чадаев.