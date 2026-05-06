У нас проблемы. Желающих воевать добровольно нет – террорист «Азова»

Анатолий Лапин.  
06.05.2026 15:56
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, Мобилизация, Общество, Украина


В украинском обществе напрочь отсутствует желание воевать.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил командир 1-го батальона спецназначения 12-й бригады признанного в России террористической организацией «Азова» Алексей «Лео» Надточий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нехватку личного состава ощущает не только «Азов», но и все подразделения, в первую очередь, боевые подразделения. Даже, то, что у нас неплохой рекрутинг, все равно не хватает людей на всех направлениях: медицина, БПЛА, инженеры, саперы, пехотинцы. Во-первых, «Азов» всегда состоял из добровольцев. Сейчас есть проблема в обществе, нет желания у людей идти воевать. Добровольцев фактически нет, очень мало, это не те объемы, которые были в 23-м и даже 24-м году.

Это достаточно сложная ситуация в стране – и ТЦК, и проблемы во власти, и проблемы с коррупцией, и неверное освещение вообще проблем на фронте, с которыми сталкиваются подразделения. Это формирует негативную картинку для обычного человека, потому и нет желания идти», – заявил Надточий.

