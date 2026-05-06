Зеленский жив лишь потому, что на его место может прийти другая, но более умная марионетка – Матвейчив
России более выгоден проворовавшийся и убивающий Украину диктатор Зеленский на посту главаря, чем какой-то более сильный и умный враг, который может прийти ему на смену в случае ликвидации.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Политик также подчеркнул, что в смене формата проведения парада Победы в этом году нет ничего страшного, поскольку важнее всего сейчас – думать о победе и безопасности людей.
«Если бы киевская верхушка что-то решала в этой жизни, значит, она бы давно была ликвидирована, в этом нет никакой проблемы. Но киевская верхушка, во первых, ничего не решает, решают другие люди, прежде всего, в Лондоне, за них все вопросы, и моментально они будут заменены на новых, таких же исполнителей, таких же марионеток. Как бы они не оказались более эффективными, потому что Зеленский и ряд других делают очень много того, что идет им же самим во вред и очень много, подставляются, очень много говорят каких-то вещей, которые их дискредитируют.
Они показали себя клоунами на международной арене, не держащим свои слова, и многие другие вещи, которые могут оказаться. Скажем так, пусть лучше у них там идиоты, у власти, чем окажутся более способные и стойкие враги…
Что касается отказа от парада, то у нас отказа от парада никакого нет, у нас есть парад, но в сокращенном варианте. Все нормально, победим, а такое обязательно произойдет, значит, закатим парад на всю катушку. А сейчас не о парадах нужно думать, а о победе, и о безопасности граждан в том числе», – заявил Матвейчев.
