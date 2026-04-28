Токаев буквально через пару дней после выступления на дипломатическом форуме в Анталье, где он фактически оправдал войну США и Израиля против Ирана, сделал другое уже паническое заявление о недопущения любого применения военной силы на Каспии.

«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», – отметил президент РК.

В качестве прикрытия использована природоохранная повестка, хотя по свидетельству экологов из-за деятельности американских корпораций без какой-либо войны в казахстанской акватории Каспийского моря уже погибло более 80% биомассы.

Недавно новые тысячи туш мёртвых тюленей были найдены активистами на побережье, но консорциум NCOC продолжает свою деятельность на каспийском шельфе, уничтожая уникальный водоём, несмотря на то что по Соглашению о разделе продукции Казахстану достаётся всего 2% от прибылей.

В этом Токаев противоречит сам себе, так как при непосредственном участии Астаны осуществлялась усиленная милитаризация Каспия, в том числе через проведение совместных учений с ВС Азербайджана, Турции и Пакистана, о чём мы уже неоднократно писали.

Для этих же целей предназначена и программа перевооружения флотилии Казахстана и Азербайджана после приватизации турками старейшего судостроительного завода «Зенит» в Уральске и судоверфи в порту Актау, а также размещение военного оборудования в прибрежной полосе и план строительства турецкой военной базы вблизи Баку. Теперь же Токаев вдруг неожиданно превратился в «миротворца».

Опасения его понятны, так как он боится ударов со стороны Ирана по объектам добычи на каспийском шельфе, принадлежащих американским компаниям Chevron и Exxon Mobil, а также по инфраструктуре Транскаспийского маршрута, так как по нему идут и потоки в сторону Израиля, который только в 2023-м году по признанию издания Bloomberg получил от РК нефти на 65% от своих потребностей.

Но словами делу не поможешь, так как вместо того, чтобы свернуть своё сотрудничество с Коалицией Эпштейна, Акорда его только наращивает, что в ситуации разрастания конфликта может действительно превратить Каспий в будущий театр боевых действий. И чтобы не допустить этого, необходим отказ Астаны и Баку от дальнейших планов по милитаризации и включению в военно-политическую колесницу Трампа и Нетаньяху.

Но этого не видно, и Казахстан в результате такой политики уже терпит серьёзные убытки, так как только из-за снижения объёмов добычи в результате атак БПЛА ВСУ по объектам КТК в Новороссийске за первый квартал бюджет страны и национальная компания недополучили более 4 миллиардов долларов. Токаев же отказался осуждать Киев и намерен был дальше снабжать ФРГ своей нефтью, пока российская сторона не заявила о невозможности его транзита по «Дружбе».

Но вместо отрезвления в соцсетях и СМИ РК стали выплёскивать обиды на Россию, хотя именно Москва любезно предоставила Астане свою долю на нефтяном рынке Германии в 17 процентов и за два предыдущих года она получила миллиардные прибыли.

Теперь же лавочка прикрылась, и перед Токаевым встала во весь рост проблема транспортировки, ставшая прямым результатом нынешнего курса на геополитическое сближение с Западом.

Дело в том, что обозначился настоящий тупик нефтедобывающей экономики, так как КТК парализован Киевом и Лондоном, «Дружба» не работает, а по Транскаспийскому маршруту невозможно нарастить объёмы вывоза из-за слабой пропускной способности портов, высокой себестоимости и проблем с некачественной азербайджанской нефтью, добавляемой в трубопровод.

Китайское направление также не может решить проблему, и теперь неизбежно резкое снижение всей добычи.

Несмотря на надвигающуюся катастрофу внутри РК продолжается нагнетание русофобии и антироссийских настроений, делается всё, чтобы не допустить широкого празднования Дня Победы, отменён парад, и идут отказы в проведении шествий «Бессмертного полка». Украинский путь становится все более привлекательным для Астаны.