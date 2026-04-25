Украинская ведущая неудобными вопросами заставила бежать из эфира генерала СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны не ныть, а воевать и работать на свою страну даже в концлагерях.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая начала с критики украинской власти, с чем Ягун категорически не согласился.

«Если мы начинаем с того, что у нас плохой президент и 95-й квартал в Верховной раде, нужно собрать вещи, попробовать как-то нелегально пересечь Тису и забыть об этой стране. У нас есть страна, у нас есть легитимный президент. Кому не нравится, пусть едет на все четыре стороны», – заявил генерал.

Журналистка резонно заметила, что мужчина не сможет при всем желании собрать вещи и выехать с Украины

«Потому что когда он получал паспорт гражданина Украины, ему нужно было принимать решение получать этот паспорт или нет. А сейчас уже поздно, потому что когда начинаешь, что у меня есть права. Да у тебя обязанности есть. У тебя были обязанности, и ты об этих обязанностях всегда должен помнить. Не о правах, а обязанностях», – сказал Ягун.

Он добавил, что «мы будем терпеть этого президента до тех пор, пока не закончится война».

«Вы говорите: «Плывите через Тису». Я не знаю, переплыву ли я. Я плаваю каждое утро. Может и переплыву, может и нет. Но почему люди должны таким образом покидать страну, демократическую страну? Мы же не говорим, что у нас диктатура, автократия. Мы говорим, что у нас демократия, идите воевать за человеческие ценности. Поэтому я вас и спрашиваю, за что воевать, за какие ценности?», – поинтересовалась ведущая.

Ягун ответил, мол, «за демократия, за Украину».

«Есть такая демократическая страна Штаты. Знаете, что она сделала? Она всех граждан японской национальности или японского происхождения даже наполовину – загнала в концентрационный лагерь. Она загнала всех граждан немецкой национальности в концентрационные лагеря и держала их там. Они работали на государство во время войны», – говорит экс-замглавы СБУ.

Ведущая не сдавалась и продолжила неудобные вопросы.

«Если у нас есть люди, которые представляют интересы народа, они в парламенте, у нас есть инстанции, которые защищают народ тоже, так почему у нас сейчас происходит эта позорная бусификация, и представители власти не слышат народ?», – спросила она.

После этих слов изображение Ягуна исчезло, и появилась надпись: