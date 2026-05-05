В Киеве отчитались о вытеснении русского языка. Но школьники продолжают игнорировать «мову» на переменах

В медиа и культурной среде за 2025 год удалось существенно сократить количество продукции на русском языке.

Об этом на отчётной презентации в Киеве заявила т.н. «уполномоченная по защите государственного языка» («шпрехенфюрер») Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В медиа мы фиксируем практически отсутствие грубых нарушений. Языковые квоты не только выполняются, они стали естественной нормой эфира. Лишь 3,6% жалоб касается медиа. Это сфера-лидер по приверженности закону. В украинском медиапространстве окончательно исчезла русскоязычная музыка», – похвалила она безропотные укро-СМИ.

Но это ещё не всё.

«Другая сфера – это книгоиздание и культура. Здесь наблюдается стремительное вытеснение русскоязычного продукта. Впервые выполнена норма – издано не менее 50% названий книг на государственном языке. Особенно важно отметить театральную сферу. Русскоязычные постановки практически исчезли из репертуаров, уступив место живому украинскому слову», – вещала «шпрехенфюрер».

Но в сфере образования проблема использования русского языка вне учебного процесса так и осталась нерешённой.