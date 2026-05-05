В Киеве отчитались о вытеснении русского языка. Но школьники продолжают игнорировать «мову» на переменах
В медиа и культурной среде за 2025 год удалось существенно сократить количество продукции на русском языке.
Об этом на отчётной презентации в Киеве заявила т.н. «уполномоченная по защите государственного языка» («шпрехенфюрер») Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В медиа мы фиксируем практически отсутствие грубых нарушений. Языковые квоты не только выполняются, они стали естественной нормой эфира. Лишь 3,6% жалоб касается медиа. Это сфера-лидер по приверженности закону. В украинском медиапространстве окончательно исчезла русскоязычная музыка», – похвалила она безропотные укро-СМИ.
Но это ещё не всё.
«Другая сфера – это книгоиздание и культура. Здесь наблюдается стремительное вытеснение русскоязычного продукта. Впервые выполнена норма – издано не менее 50% названий книг на государственном языке. Особенно важно отметить театральную сферу. Русскоязычные постановки практически исчезли из репертуаров, уступив место живому украинскому слову», – вещала «шпрехенфюрер».
Но в сфере образования проблема использования русского языка вне учебного процесса так и осталась нерешённой.
«Мы видим прогресс. Украинский – безальтернативный язык образовательного процесса, и мы фиксируем системную позитивную динамику в официальной плоскости. Однако, с другой стороны, непростой вызов, который можно назвать «внеурочным двуязычием». Это ситуация, когда формально норма работает на уроках или лекциях, однако бытовом поведении участников образовательного процесса, на перерывах, в неформальном общении мы видим инерцию прошлого», – сокрушалась Ивановская.
English version :: Читать на английском В Киеве отчитались о вытеснении русского языка. Но школьники продолжают игнорировать «мову» на переменах
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: