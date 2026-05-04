Пашинян: Теперь мы вместе с Азербайджаном в орбите Запада, будем строить «маршрут Трампа» у границ Ирана
Армения достигла мира с Азербайджаном, зафиксировав отказ от потерянного Карабаха в присутствии западных лидеров. Ереван подтверждает готовность приверженность к запуску «маршрута Трампа» возле границ Ирана.
Об этом, выступая на Европейском саммите в Армении, заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В присутствии трёх лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.
И сейчас мы на пути к реализации очень важного проекта – Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания, который будет способствовать установлению мира за счёт разблокирования региональных транспортных путей и создания новых международных транспортных маршрутов с востока на запад, с юга на север, что внесёт огромный вклад в стабильность международных цепочек поставок.
Дорогие друзья, теперь у нас с Азербайджаном мир. Вот уже два года, как в результате перестрелок с Азербайджаном у нас нет жертв, и это беспрецедентный период за всё время нашей независимости.
Сейчас мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном, чтобы укрепить, институционализировать мир между нашими странами. Впервые президент Азербайджана принимает участие в мероприятии, проходящем в Армении, пусть и в онлайн-формате.
Но я надеюсь, что в 2028 году у меня будет возможность посетить Азербайджан на десятом саммите Европейского политического сообщества», – заявил Пашинян.
English version :: Читать на английском Пашинян: Теперь мы вместе с Азербайджаном в орбите Запада, будем строить «маршрут Трампа» у границ Ирана
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: