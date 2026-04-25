В политическом закулисье обсуждается тихий переворот и урезание полномочий Зеленского

На Украине обсуждается смена руководства парламента и формирование новой коалиции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорят, что возможна смена главы Верховной рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию. Сначала будет формирование новой коалиции, очень разношёрстной. Потом произойдёт смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменён премьер-министр Украины. И эта новая связка, коалиция начнёт дискуссию о разграничении полномочий с президентом Украины и может конкурировать с ним за власть», – сказал Бортник.

По его словам, «такие слухи ширятся за кулисами украинской политики».