Власти Азербайджана сегодня устроили приём диктатору Зеленскому, который прибыл в Габалу. Интересно, что в официальных сообщениях администрации Ильхама Алиева гостя несколько раз именуют не иначе как «Володимиром» и показательно называют легитимным президентом Украины.

Одна из заявленных целей переговоров – «расширение сотрудничества в энергетической сфере». Иными словами, Баку обсуждает совместные проекты с режимом, который ежедневно убивает граждан России. Что неудивительно – Алиев ранее советовал Украине никогда не соглашаться на потерю земель, занятых Россией. А еще обвинял РФ в «сознательной атаке» на азербайджанскую недвижимость на Украине. Азербайджан давно поставляет на Украину оборудование, которое поддерживает жизнедеятельность бандеровского режима после ударов ВС РФ по энергетике.

В этих условиях Зеленский решил польстить принимающей стороне и заявил о согласии Киева на проведении нового раунда переговоров в Азербайджане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – заявил Зеленский.

Сбежавший из Киева в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга даёт понять, что визит в Азербайджан режиссируют из Лондона.