Что там в Ялте? Читать грустно

Автовокзал на ремонте, морпорт пошел под снос, посреди набережной ржавеет галера бывшего ресторана «Арго», а на Поликуровском холме зияет плешь на месте зеленого склона — такой Ялту увидят на Первомай первые курортники, выбравшиеся провести выходные у моря.

Вдобавок подъезды к Ялте тоже в ремонте и с реверсивным движением, что только усугубляет ситуацию и вызывает раздражение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ялтинский автовокзал закрыли на капитальный ремонт аккурат перед началом предыдущего курортного сезона. Бодро обещали закончить к концу года, но, как обычно, что-то пошло не так, и сроки перенесли на 1 мая. Но и теперь обещанная дата открытия — 1 июля — весьма условна: к этому сроку, возможно, откроют платформы для приема и отправки пассажиров, а не само здание.

И все бы ничего, но единственный туалет располагался в цокольном этаже автовокзала, как и камера хранения для тех, кому время до отправки позволяет погулять по Ялте, но чемодан явно этому не способствует. Соседняя троллейбусная станция выручить не может ни в первом, ни во втором случае.

Морской порт Ялты пошел под снос для строительства многофункционального досугово-развлекательного центра — так стала называться «игорная зона», которая дважды меняла прописку, пока не приземлилась в морпорту в самом центре Ялты. Публике показали красивый проект с многоэтажным зданием на всю площадь бывшего морпорта, яхтенной мариной и «свободным доступом к морю», при том, что пляжей в многофункциональном центре не планируется.

Общественность пытается поинтересоваться судьбой действующих причалов и прогулочных катеров, которые остаются единственным морским транспортом в Ялте, но в ответ слышит, что проект согласован на самом высоком уровне и даст городу 1,5 тысячи рабочих мест. Причем отвечать приходится заместителям главы администрации Ялты, потому как сама глава уже с головой в предвыборных гастролях по Восточному Крыму — на сентябрьских выборах в Госдуму Янина Павленко рассчитывает получить мандат от «Единой России».

Возможно, поэтому «летят» установленные сроки ремонта моста на въезде в город и пляжа «Дельфин», который Павленко требовала закончить «к старту купального сезона», но пока не понятно какого года.

Бывший ресторан «Арго», как выяснилось, более 25 лет незаконно простоял на берегоукрепительной берме, защищающей берег от разрушения. Теперь галера рушится сама, вся в сквозных дырах, но ялтинские власти не могут признать конструкцию аварийной и отправить под снос, хотя на словах говорят о том, что ей там не место.

«Конструкция без правового обоснования, потому что такого в принципе невозможно. Это было возможно в начале 2000-х, в украинский период. Я думаю, что это здание завершает свою историю. Но там есть правовые аспекты: мы не можем это просто выехать и автогеном срезать. Но, скорее всего, после демонтажа галеры ничего подобного на этом месте не будет. А это памятник определённому правовому беспределу, который был когда-то», — считает первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

К слову, он уверен в том, что участок земли на Поликуровском холме, выкошенный под ноль для застройки, всё-таки вернут городу. Поскольку рядом находится мемориальное кладбище, горожане предложили сделать на Поликуре сквер памяти воинов СВО и тем самым закрепить его статус общественной территории. Пока все ждут результатов проверки Следкома о законности предоставления 0,84 га ещё в украинские времена под строительство «пансионата семейного типа» и перерегистрацию документов в российском правовом поле.

Тем временем продолжается застройка ещё одного склона — между Домом-музеем Чехова и переулком Ломоносова. В украинский период эту территорию тоже пытались застроить, и вырытый котлован аукнулся сквозными трещинами стены в кабинете писателя. Тогда в дело вмешалась прокуратура, и стройку остановили. Теперь там идёт возведение высотки, несмотря на статус «достопримечательное место» федерального значения «Чеховская Ялта», запрещающий любое строительство в радиусе 200 метров от музея.