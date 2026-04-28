Эксперт IT: На Украине нет новостей – есть круглосуточное русофобское вдалбливание

Максим Столяров.  
28.04.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская «свидомость» – результат грандиозного эксперимента над психикой масс по вдалбливанию русофобских идей.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская «свидомость» – результат грандиозного эксперимента над психикой масс по вдалбливанию русофобских идей. Об...

«Интернет позволяет опрокинуть существующий в стране режим, сделать из населения врагов собственного государства. То, что это было сделано на Украине, мы видим воочию. Как с любой рекламой – огромным числом повторений того, что украинцы – это великая нация, что русские всегда уничтожали, душили и т.д.

Непрерывная идеологическая обработка – наиболее удобная в интернете. Плюс смартфон – это штука, которая занимает сейчас от 5 до 8 часов у каждого. Если там вещать одно и то же», – сказал Ашманов.

«Мне рассказывал историю знакомый из Севастополя, как он году в 2015-м поехал по своим делам на Украину, и в гостинице, просто переодеваясь, включил телевизор, человек с военным образованием, он полностью наш, он говорит, за 20 минут я вдруг понял, что в меня начинают проникать украинская точка зрения про российскую агрессию, про незалежность Украины.

Потому что там нет новостей, там есть непрерывное вдалбливание, повторы, повторы, повторы. И оно работает на большинстве организмов. А интернет для этого особенно удобен», – рассказал эксперт.

