Удары по Западной Украине будут расширяться с «Рассветом», – британский аналитик

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Увеличение российской спутниковой группировки «Рассвет» позволит уже в ближайшее время нарастить удары ВС РФ по Западной Украине, куда идут поставки оружия и техники.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Меркуриса, Россия не будет уничтожать мосты через Днепр, потому что у нее на них свои планы.

«У русских, несомненно, есть средства для уничтожения мостов. У них в изобилии гиперзвуковые ракеты и тяжёлые бомбы. А мосты, какими бы мощными сооружениями они ни были, безусловно, могут быть уничтожены вооружёнными силами, а также оборудованием, которым располагают русские… Я предполагаю, что русские не хотят разрушать мосты. Потому что у них есть какой-то долгосрочный план на их счёт. И, вероятно, этот план был разработан ещё в 2022 году. А у русских, когда они разрабатывают план, есть привычка его придерживаться. Перехват и уничтожение западных поставок не будут осуществляться на Днепре, на мостах. Это будет происходить дальше на Западе, по мере того как беспилотники «Герань» будут всё чаще появляться в западных регионах Украины. И я думаю, именно это мы и увидим в ближайшие несколько месяцев войны… Когда «Рассвет» начнёт поступать на вооружение, наступит подходящий момент. Беспилотники «Герань», которые вы уже производите и модифицируете для дальних полётов, будут всё чаще появляться в глубине Западной Украины. Их будут оснащать реактивными двигателями, оптическими датчиками наведения и устройствами для подавления украинских систем радиоэлектронной борьбы», – заявил Меркурис.

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