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Украина может наносить удары по всему, что относится к РФ, в любом месте планеты.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший замминистра обороны Британии Джеральд Ховарт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это прекрасно, что маленькая Украина, находящаяся под угрозой со стороны огромной России, так решительно сопротивляется, и что любые военные объекты России в любой точке мира, на мой взгляд, являются законными целями для Украины», – заявил Ховарт.

Другой участник эфира, российский политолог Сергей Марков (признан иноагентом в РФ) подчеркнул, что такая позиция может привести к прямому противостоянию России с Европой:

«Украина и Владимир Зеленский хотят новой эскалации и развязывания войны в Средиземном и Балтийском морях. Проблема в том, что Владимир Зеленский нападает на гражданские суда. В один и тот же день он атакует гражданское судно под Мальтийским флагом с российской нефтью в Средиземном море недалеко от Ливии. И в тот же день гражданское судно под российским флагом в Балтийском море. Эта эскалация может привести к морской войне и прямой войне между Европой и Россией. Именно это и является главной целью Зеленского. Вы поддерживаете эту цель Зеленского, согласно которой ваша страна, Великобритания, окажется в состоянии прямой войны с Россией?».

Британец при этом перешел к прямой угрозе:

«То, что происходит на Украине, просто не поддается оправданию. Это недопустимо, и это большая трагедия, потому что Россия теряет, уже потеряла около полутора миллионов молодых российских мужчин в этой бессмысленной войне против Украины. Это трагедия для России, это трагедия для всей Европы. Но господин Марков должен четко понимать, что в случае нападения на Великобританию у нас есть средство нанести ответный удар и уничтожить Москву одним махом».

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