«Около миллиона»: опытный военкор назвал цифру потерь ВСУ

Игорь Шкапа.  
28.04.2026 20:59
  (Мск) , Киев
По числу захоронений и пропавших без вести несложно выяснить реальное число погибших на войне ВСУшников.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил работавший на Ближнем Востоке военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, какие потери понесла Украина в войне.

«Думаю, с украинской стороны там порядка миллиона есть», – сказал военкор.

По его словам, эта оценка базируется на статистике захоронений.

«Вот мы берём кладбище. Ели посчитать даже площадь кладбища, по этой площади кладбища достаточно легко можно вычислить количество погибших плюс-минус, потому они же имеют свою геометрию, которая очень легко вычисляется даже из космоса.

Плюс учтём число пропавших без вести, а это всё равно, что убитых. А оно у них даже в статистике есть. У них же есть активисты, которые ищут пропавших без вести. Если он не выходит порядка трех месяцев [на связь], то понятно, что он погибший.

Если это всё сплюсовать, цифра будет биться просто. Это вычисляется легко. Кладбище – раз, пропавшие без вести – два. Это основное», – объяснил Блохин.

