Азербайджан поможет Украине совершать теракты в Каспийском море – полковник РФ

Максим Столяров.  
28.04.2026 20:47
  (Мск) , Москва
Грузия, Молдавия, но в особенности Азербайджан – могут помогать Украине совершать антироссийские теракты.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия, Молдавия, но в особенности Азербайджан – могут помогать Украине совершать антироссийские теракты. Об...

Ведущий попросил прокомментировать недавний визит Зеленского в Азербайджан и заявление Алиева о совместном военном производстве.

«Ну, во-первых, ГУАМ действует, он же не распущен еще. А в него входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия. Это была альтернатива СНГ, созданная в 90-е годы под патронатом США.

Изначально антироссийской направленности. У них там какие-то документы есть, представительство в Киеве и все такое.

Второй момент. После погрома азербайджанской теневой экономики в России масса моментов. Мы сейчас же внешне дружим, но я думаю, в Азербайджане тоже не очень рады действиям России. Они там альтернативу мастят, Великий Азербайджан создают в Закавказье и так далее», – сказал Трухан.

«И сейчас идут гастроли Зеленского с прицелом на послевоенное устройство. То есть нам террористических действий Украины против России надо ожидать еще долго-долго.

Скандинавию на это прокачивают, угрозы морскому судоходству и так далее. Прибалтику на это прокачивают. Возможно, прокачивают, в том числе, Азербайджан, который очень сильно рад насрать России там, где только сможет.

Посмотрим, что будет. Потому что Азербайджан – это еще и украинская террористическая угроза в Каспийском море», – подытожил он.

