Очень раздражает реклама Лукашенко как «великого защитника России» – полковник Трухан
Александр Лукашенко и вся белорусская армия являются сомнительными защитниками восточных границ России, потому что уклоняются от помощи на СВО.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Белорусское правительство и тем более белорусские вооруженные силы, они уклонились от любой существенной военной помощи Российской Федерации при проведении Специальной военной операции.
А там даже по Курской области до сих пор отмазки идут. Говорят, что они защищают Калининградскую область на белорусской земле. В общем, эта реклама всесильного великого союзника Лукашенко в России, она действительно раздражает, потому что это ложная история.
Ну что вы можете защитить? Вы как бы с Калининградской областью граничите хоть в одном месте?», – вопрошал Трухан.
«Они очень нервные, понимаешь? У нас же белорусское посольство может звонить российским СМИ и требовать снимать публикации, которые им не нравятся.
А российские СМИ почему-то стесняются написать запрос в Министерство иностранных дел после таких звонков о правомерности таких запросов, нарушающих Конституцию России. Вот такая вот история интересная», – возмущался полковник.
