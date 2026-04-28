Полковник Сивков: Запад бьёт по НПЗ России, чтобы спровоцировать новую февральскую революцию

Организованные Западом украинские удары по российским тылам направлены на создание условий для олигархического госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Западе отчетливо понимают, что, если будут бить по электростанциям, по НПЗ, по различным другим критически важным объектам с точки зрения энергетики… Плюс будут бить по мирным жителям… То население страны, в конце концов, начнёт задавать руководству вопрос: доколе это терпеть? Плюс, это удары по экономике. Вот уже президент сказал, что 1,8% снижения в годовом исчислении нашего ВВП. Это тоже результат этих ударов», – сказал Сивков.